Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Rusya ve Azerbaycan liderleriyle Dağlık Karabağ'daki savaşı bitirecek anlaşmayı imzaladığını" duyurdu.





Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ateşkes için ortak bir bildiri imzalandığını ifade etti.





Paşinyan, bunun kendisi ve Ermenistan halkı için 'son derece acı verici' olduğunu ancak söz konusu kararın verilmesi gerektiğini belirtti.





Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Rusya ve Azerbaycan devlet başkanlarıyla Karabağ'daki savaşın 13.00 itibariyle sona ermesine ilişkin bir bildiri imzaladım. Yayınlanmış olan açıklama metni hem ben hem de Ermenistan halkı için inanılmaz derecede acı verici" ifadelerini kullandı.





Paşinyan önümüzdeki günlerde bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştireceğini duyurdu.