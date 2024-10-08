Karabulut ailesi tatmin olmadı, kemik testi de istiyor!

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarından alınan DNA örnekleri Garipoğlu ile uyuştu. DNA örneklerinin anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğu belirlendi. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, konuyla ilgili son bilgileri paylaştı.







'RAPORA İTİRAZ EDECEĞİZ'





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Epözdemir'in açıklamaları şöyle:





"Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamalarıyla duruma vakıf olduk, Adli Tıp raporu henüz fiziken yok. Raporu inceleme fırsatı bulamadık, UYAP'a henüz yüklenmemiş. Arkadaşlarımız Silivri Adliyesi'nde raporu tebliğ almak için bekliyor. Raporu akademik ve hukuki perspektiften inceledikten sonra hukuki dayanaktan yoksun olduğuna karar verirsek rapora itiraz edeceğiz.





Münevver Karabulut'un Ailesinden İlk Açıklama! Cem Garipoğlu'nun DNA Sonucu Sonrası Harekete Geçiyorlar - Resim : 1





Bu konuda kuşkusuz son karar müvekkillerimizin. Rapor içeriğiyle ilgili ilk sonucu kendisiyle paylaştım an itibarıyla Süreyya Karabulut rapora itiraz edilmesini talep etti. Kemik yaşı tespitini de talep etti. Rapor içeriği bilimsel dayanaktan uzaksa Adli Tıp'ın üst kurullarına itiraz edebilmek mümkün. Üniversitelerin Adli Tıp Enstitüleri nezdinde de bu rapora itiraz edilebilir. Hak arama özgürlüğü olan müvekkillerin ilk aşamadaki talepleri rapora itiraz etmemiz doğrultusunda!"





'KIZIMIN KANININ YERDE KALMAMASI İÇİN...'

Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut da şunları söyledi:





"Henüz adli tıp raporu içeriği dosyasına girmediği için rapor içeriğini inceleyemedik. Avukatım Rezan bey bana Silivri Başsavcılığı'nın açıklaması ve raporun sonucu ile ilgili bilgi verdi. Kendisine adli tıp nezdinde rapora itiraz edilmesini ve üniversitelerden ve adli tıp enstitülerinden yeniden rapor alınmasını talep ettim.





Münevver Karabulut'un Ailesinden İlk Açıklama! Cem Garipoğlu'nun DNA Sonucu Sonrası Harekete Geçiyorlar - Resim : 2





Aynı zamanda bu caniye ait olduğu iddia edilen kemiklerden, kemik yaşı tespitini talep etmesini de rica ettim. Yine mezarın içerisinde bulunan poşette DNA ve parmak izi incelemesi ile ilgili talepte bulunduk. İtiraz haklarımı kullanıp, kızımın kanının yerde kalmaması için sonuna kadar mücadele edeceğim."