Karaciğer nakli yüksek lisans programına, ilahiyat mezunları alınacak

Üniversitelerde açılan birbirinden ilginç ilanlar tartışma konusu olurken, anlaşılması zor bir ilanın duyurusu da Malatya’da bulunan İnönü Üniversitesi tarafından yapıldı.









İnönü Üniversitesi’nin resmi internet sitesinin duyurular kısmının Enstitüler Öğrenci Alımı İlanı başlıklı bölümünde, Karaciğer Nakli Enstitüsü Anabilim Dalları’nda yüksek lisans ve doktora programları için giriş koşulları açıklandı.









Karaciğer Nakli Anabilim Dalı Transplantasyon Koordinatörlüğü Yüksek Lisans Programı için, 'İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans mezunu olma' ile birlikte konuyla hiç ilgisi olmamasına rağmen ‘İlahiyat Fakültesi mezunu olma’ şartının arandığı bildirildi.





Verilen bilgiye göre, programa başvuru 2-8 Eylül tarihlerinde yapılacak, mülakatlar da 10 Eylül’de gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 14 Eylül’de ilan edilecek. Kesin kayıtların da 16-18 Eylül tarihlerinde yapılacağı kaydedildi.













ENSTİTÜ MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI





İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, ilanda neden ilahiyat mezunu olma şartının koşulduğuyla ilgili açıklama yaptı. Yılmaz, bunun nedenini “toplumu organ bağışı ile ilgili bilinçlendirmek ve organ bağışının önündeki bazı yanlış bilgilerden kaynaklanan engelleri kaldırmaya yönelik bilimsel çalışmalar yapmak” olarak açıkladı.





Yılmaz’ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:





“Dünyada bir organa spesifik tek organ nakli enstitüsü olan İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü’nün en önemli misyonlarından biri toplumda organ bağışını arttırmaya yönelik bilimsel çalışmalar yapmak ve dolayısıyla hayatı organ bağışına bağlı olan birçok son dönem karaciğer hastasını hayata döndürmektir.





İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü’nde 2020 Güz Dönemi için ‘Transplantasyon Koordinatörlüğü Yüksek Lisans Programı’na başvuru için İlahiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans mezunu olmak koşulu konmuştur. Bu koşulu koymamızın amacı toplumu organ bağışı ile ilgili bilinçlendirmek ve organ bağışının önündeki bazı yanlış bilgilerden kaynaklanan engelleri kaldırmaya yönelik bilimsel çalışmalar yapmaktır.”



