Karadağ da Türklere vizesiz seyahat kapılarını kapattı!

Türklerin vizesiz giriş yapabildiği Karadağ'dan flaş bir karar geldi. Başkent Podgorica’da yaşanan olayların ardından Türk vatandaşlarına uygulanan vizesiz giriş hakkı geçici olarak askıya alındı.

Türk turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerden biri olan Karadağ, dikkat çeken bir karara imza attı. Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Türk vatandaşlarına uygulanan vizesiz seyahat hakkının geçici olarak askıya alınacağını duyurdu. Kararın, Podgorica’da yaşanan bir kavga sonrası iki Türk vatandaşının gözaltına alınması ve 45 Türk vatandaşının sınır dışı edilmesi üzerine alındığı bildirildi.

VİZE MUAFİYETİ DURDURULUYOR
Başkent Podgorica’da yaşanan olayların ardından Türk vatandaşlarına uygulanan vizesiz giriş hakkı geçici olarak askıya alındı.
Başbakan Spajic, X hesabından yaptığı açıklamada, “Yarın, acil prosedür kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz rejimin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin bir karar alacağız” ifadelerini kullandı.

Spajic, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin zarar görmemesi için diplomatik görüşmelerin başlatılacağını belirterek, “Türkiye ile müttefiklik ruhu çerçevesinde karşılıklı çıkarlarımıza en uygun modeli bulmak için yoğun görüşmelere başlanacak” dedi.

PODGORICA’DA GERGİN GECE: 45 TÜRK GÖZALTINA ALINDI
Karadağ basınına göre, başkent Podgorica’da yaşanan olaylarda 25 yaşındaki bir Karadağ vatandaşının bıçakla yaralanmasının ardından iki Türk gözaltına alındı. Polis, olayla bağlantılı olarak geçici süreyle ülkede bulunan yaklaşık 45 Türk vatandaşının da gözaltına alındığını açıkladı.

Polis Müdürlüğü (UP), Zabjelo semtindeki bir eğlence mekanında çıkan kavga sırasında kamu düzeninin bozulduğunu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin ülkedeki yasal statülerinin ve olaylardaki rollerinin değerlendirileceği, bu kapsamda oturum iptalleri ve sınır dışı işlemlerinin uygulanacağı belirtildi.

SINIR DIŞI VE DENETİMLER ARTACAK
Polis yetkilileri, ülkede bulunan yabancıların denetimlerinin sıkılaştırılacağını vurguladı. Açıklamada, “Yasalara uymayan yabancılara yönelik cezai işlemler başlatılacak, oturum izinleri iptal edilerek kısa sürede sınır dışı edilecekler” denildi.

90 GÜNLÜK VİZE MUAFİYETİ SONA ERİYOR
Türkiye ile Karadağ arasındaki anlaşmaya göre Türk vatandaşları, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla ülkeye vizesiz seyahat edebiliyordu. Ancak alınan yeni kararla bu uygulama geçici olarak durdurulacak.

Yakında Avrupa Birliği’ne katılması beklenen Karadağ’ın bu adımı, hem diplomatik ilişkiler hem de Türk yatırımcılar açısından dikkatle takip ediliyor.
