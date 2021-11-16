Karadağ-Türkiye mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu

Milli Takım 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ederek, grupta oynayacağı son maç olan Karadağ maçını beklemeye başladı.
Norveç ve Hollanda'nın puan kaybıyla birlikte Türkiye'ye 2022 FIFA Dünya Kupası'na direkt katılma fırsatı da ortaya çıktı.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre işte kritik Karadağ-Türkiye mücadelesinin ilk 11'leri:
KARADAĞ XI: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic.
TÜRKİYE XI: Uğurcan, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Caner Erkin, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Burak Yılmaz
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele eden Türkiye, son maçta Cebelitarık'ı 6-0'lık skorla geçerek 9 maçta 18 puana ulaştı.
Böylece genel averajda Norveç'i geçen A Milliler, Karadağ ile oynayacağı son maç öncesinde Dünya Kupası biletini almak ya da play-off oynamak için avantajlı konuma geçti.
Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Karadağ-Türkiye maçı bu akşam oynanacak. Saat 22.45'te başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.