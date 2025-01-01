Samanyolu Haber /Dünya / Karadağ'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var /01 Ocak 2025 22:20

Karadağ'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Karadağ'ın güneyinde bulunan Cetinje kentinde gerçekleşen silahlı saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırganın kimliğinin henüz belirlenmediği aktarıldı.

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Karadağ'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 7 kişi öldü.

Karadağ polisinden yapılan açıklamada, "Bugün Cetinje'ye bağlı Bajice'deki bir barda 45 yaşındaki A.M'nin elindeki ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırıda ölenler oldu. Saldırgan, elindeki silahla bardan kaçtı" ifadelerine yer verildi.

Polis, vatandaşlara sakin olmaları ve evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Ulusal basında yer alan haberlerde, saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölenler arasında reşit olmayan 2 kişinin de bulunduğunu aktaran ulusal medya, saldırının barda çıkan bir kavga sonucu yaşandığını ifade etti.
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