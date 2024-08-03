Samanyolu Haber /Gündem / Karadeniz’de gerilim tırmanıyor… Rus denizaltısı vuruldu /03 Ağustos 2024 20:48

Karadeniz’de gerilim tırmanıyor… Rus denizaltısı vuruldu

Ukrayna, Rusya'ya ait "Rostov Na Donu" denizaltısını Karadeniz'de vurduğunu duyurdu.

SHABER3.COM

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya Karadeniz donanmasına ait "Rostov Na Donu" adlı denizaltıyı vurduklarını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım yarımadasındaki Rus deniz kuvvetleri ve hava savunma sistemlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna füze ve deniz kuvvetleri birimlerinin ortak saldırıları sonucu Rus ordusuna ait S-400 "Triumph" füze savunma sisteminin 4 fırlatıcısına önemli ölçüde zarar verildiği ifade edildi.

Saldırıda Sivastopol limanında konuşlanan Rus Karadeniz filosunun "Rostov Na Donu" adlı denizaltısının da vurulduğu belirtilerek, denizaltının battığı iddiasında bulunuldu.

Ukrayna'nın 13 Eylül 2023'te düzenlenen füze saldırısında denizaltının hasar aldığı ama tamir edilmesinin ardından tekrar kullanılmaya başladığı kaydedilen açıklamada, "Kalibr" tipi füzeleri taşıyabilen denizaltının değerinin 300 milyon dolar olduğu öne sürüldü.
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