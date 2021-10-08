Samanyolu Haber /Gündem / Karadeniz fıkrası kıvamında Nobel tebriği /08 Ekim 2021 18:23

Karadeniz fıkrası kıvamında Nobel tebriği

Borçka Belediyesi'nin resmi hesabından yapılan Nobel Ödülü paylaşımında Amerikalı ünlü oyuncu Morgan Freeman'ın fotoğrafı kullanıldı.

SHABER3.COM

Artvin Borçka Belediyesi'nden önce Morgan Freeman'a, sonra Tarık Mengüç'e Nobel tebriği
2021 Nobel Edebiyat Ödülü, dün Afrika kıtasının doğusunda Tanzanya'ya bağlı 2 adadan oluşan ve özerk yönetilen Zanzibar'da doğan, romancı Abdulrazak Gurnah'a verildi. Borçka Belediyesi'nin resmi hesabından bu habere dair yapılan paylaşımda Amerikalı ünlü oyuncu Morgan Freeman'ın fotoğrafı kullanıldı.

 Dün 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli edebiyatçı Abdulrazak Gurnah kazandı.

Gurnah'ın Nobel'i, 'kültürler ve kıtalar arasındaki körfezde sömürgeciliğin etkilerine ve mültecinin kaderine nüfuz etmesinden dolayı aldığı' ifade edildi.

Borçka Belediyesi, Gurnah'ı kutlamak üzere yaptığı paylaşımda, daha önce birçok kez Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı Nelson Mandela ile karıştırılan Amerikalı ünlü aktör Morgan Freeman'ın fotoğrafına yer verdi.



Belediyenin bir sonraki paylaşımında da şarkıcı Tarık Mengüç'ün fotoğrafı paylaşılarak, "Gogel araştırmasında harf hatası yüzünden yanlış foto yüklemişiz. 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan romancı Abdulrazak Gurnah'ı kutluyoruz" denildi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Karadeniz fıkrası kıvamında Nobel tebriği Sonraki Haber >>

Karamollaoğlu: ‘Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum’

Karamollaoğlu: ‘Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum’

Zabıtalardan öldüresiye dayak

Zabıtalardan öldüresiye dayak

İşte Erdoğan’ın toplumun çeşitli kesimleri ile ilgili sözleri

İşte Erdoğan’ın toplumun çeşitli kesimleri ile ilgili sözleri

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Erdoğan’ın 5 milyonluk Mercedes'i ve 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının gözyaşları!

Erdoğan’ın 5 milyonluk Mercedes'i ve 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının gözyaşları!

'Squid Game’ izlenme rekorlarını alt-üst etti

'Squid Game’ izlenme rekorlarını alt-üst etti

Robotlar sokaklarda devriye geziyor

Robotlar sokaklarda devriye geziyor

Lise öğrencilerine 'Cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit etme' tutanağı

Lise öğrencilerine 'Cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit etme' tutanağı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:51:44