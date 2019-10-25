Karadeniz Fırtınası evinde esemedi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’ndaki üçüncü maçında Rus ekibi Krasnodar’a 2-0 mağlup oldu. İlk yarıda etkili olan Karadeniz ekibi, ikinci yarının başında yediği gole karşılık veremedi.





UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda temsilcimiz Trabzonspor ile Rus ekibi Krasnodar karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu’nda oynanan mücadelede kazanan taraf 2-0’lık skorla konuk ekip Krasnodar oldu. Krasnodar’a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Marcus Berg ve 90+2. dakikada Tonny Vilhena kaydetti.





Bu galibiyetin ardından Kranosdar puanını 3 yaparken, Trabzonspor 1 puanda kaldı. UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda Trabzonspor 7 Kasım Perşembe günü Krasnodar ile deplasmanda oynayacak.





TRABZON HIZLI BAŞLADI GOLÜ BULAMADI





İlk dakikadan itibaren golü düşünen Trabzonspor, Krasnodar kalesine çok adamla gitmeye çalıştı. Krasnodar ise Trabzonspor’un bu etkisini kırabilmek adına yarı sahasında çok adamla kaldı.





Maçın 22. dakikasında Nwakaeme’nin ceza sahasının solundan yaptığı ortada savunmadan seken topta Spajic’in ters vuruşunda kaleci Safonov meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Dakikalar 25’i gösterdiğinde ise Sosa’nın ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Yusuf Sarı’nın vuruşunda, kaleci Safonov topu güçlükle çeldi.





Maçın 26. dakikasında Sosa’nın pasında topla bulaşan Nwakaeme sol çaprazdan ceza sahasına indi. Nwakaeme’nin yerden ortaladığı topa Sörloth dokunamayınca savunma topu tehlikeli bölgeden çıkardı. Bordo-Mavili takım rakibi Krasnodar’a göre daha etkili oynadığı maçın ilk yarısında golü bulamadı devre 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.





BERG GOLÜ ATTI, KRASNODAR’I ÖNE GEÇİRDİ





Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip Krasnodar oyuna etkili başladı ve 49. dakikada golü buldu. Olsson’un pasıyla son çizgiye inen Petrov, topu kale sahasına çevirdi. Uğurcan’ı geçen topa Marcus Berg vuruşunu yaptı. Pereira topu çizgiden çıkarttı ancak ikinci kez topu önünde bulan Berg topu ağlara göndermekte zorlanmadı. Bu golle Krasnodar 1-0 öne geçti.





Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, Abdülkadir Parmak’ın yerine Donis Avdijaj’ı Gaston Campi’nin yerine ise Ahmet Canbaz’ı alarak hücum hattını hareketlendirmeye çalıştı. Bordo-mavili takımdaki bu oyuncu değişiklikleri, Trabzonspor’un skoru değiştirmesini sağlayamadı.





DEĞİŞİKLİKLER GOL GETİRMEDİ





Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, Abdülkadir Parmak’ın yerine Donis Avdijaj’ı Gaston Campi’nin yerine ise Ahmet Canbaz’ı alarak hücum hattını hareketlendirmeye çalıştı. Bordo-mavili takımdaki bu oyuncu değişiklikleri, Trabzonspor’un skoru değiştirmesini sağlayamadı.





VILHENA PUAN UMUTLARI SONLANDIRDI





Krasnodar, uzatma bölümünde ikinci golü bularak rahat bir nefes aldı. Tonny Vilhena’nın, 90+2. dakikada savunmanın arkasına iyi kaçtı. Önüne aldığı topu direk kaleye göndererek skoru 2-0’a getirdi. Bu maçında skoru oldu. Bordo-Mavili ekip evindeki kritik maçı puansız tamamladı.





PUAN DURUMU



