Samanyolu Haber /Spor / Bordo mavililer sezona hızlı başladı /16 Ağustos 2021 21:30

Bordo mavililer sezona hızlı başladı

Süper Lig'in açılış haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Trabzonspor, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrılan takım oldu.

SHABER3.COM

Süper Lig'in açılış haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Trabzonspor, rakiplere ilk haftadan gözdağı verdi. Bordo Mavililer, sahadan 5-1 galip ayrıldı; kurduğu kadroyla bu sezonun iddialı ekiplerinden biri olduğunu gösterdi.

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkat çeken Trabzonspor, Süper Lig'in açılış haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1 yendi. Yeni transferlerden Marek Hamsik ile Gervinho ile Anthony Nwakaeme, birer gol ve birer asistle oynadı. Yeni golcü Cornelius, 2. yarı Gervinho'nun yerine oyuna girdi. 

Bordo Mavililer, maça etkili başladı. 3. dakikada Hamsik'in asistini Bakasetas gole çevirdi ve konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.

11. dakikada Djaniny'nin harika bıraktığı topu Antony Nwakaeme, sert ve düzgün vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-2. 29'da Nwakaeme, harika pasla Gervinho'yu topla buluşturdu. Fildişili oyuncunun vuruşunda Malatyaspor ağları üçüncü kez havalandı ve Trabzonspor, 3-0 öne geçti.

32. dakikada Adem Büyük, ceza sahası sol içinde vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan'ın ayaklarının dibinden top filerlerle buluştu.

42. dakikada ilk golün asistini yapan Marek Hamsik sahneye çıktı. Gervinho'nun arka direğe bıraktığı topu Hamsik, köşeden topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u 4-1 öne geçirdi.

Trabzonspor devreye üç farklı üstünlükle girerken; Bordo Mavililer'in teknik direktörü Abdullah Avcı, ikinci yarı yeni transfer Cornelius'u, Gervinho'nun yerine oyuna sürdü. 66. dakikada Djaniny, kendisine yapılan faul sonrası kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve skoru 5-1 yaptı.

Adem Büyük, 86. dakikada ceza sahası içinde şık bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ı geçti, ancak VAR incelemesi sonrasında pozisyonda ofsayt olduğu tespit edildi.

Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius'un 90+2'deki şutu direkten dönerken, Trabzonspor, sahadan 5-1 galip ayrıldı.
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