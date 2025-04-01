Samanyolu Haber /Gündem / Karadeniz’in güvenliği İstanbul’da konuşulacak /01 Nisan 2025 13:16

Karadeniz’in güvenliği İstanbul’da konuşulacak

Rusya ve Amerika başkanları Vladimir Putin ve Donald Trump arasındaki anlaşma doğrultusunda, Karadeniz’de güvenli deniz taşımacılığını sağlamak, güç kullanmamak ve ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasının engellenmesi gibi unsurları içeren Karadeniz İnisiyatifi’nin uygulanmasına yönelik adımlar atılacak.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Kremlin’in yayımladığı bir açıklamada, Rusya ve Amerika’nın uzman gruplarının Riyad’da gerçekleştirdiği toplantının ardından, Karadeniz İnisiyatifi çerçevesinde bir toplantının belirli bir aşamada Türkiye’de yapılabileceği belirtildi. Açıklamada Ankara’daki diplomatik bir kaynağa atıfta bulunuldu.

Ayrıca, geçtiğimiz hafta yapılan telefon görüşmelerinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Karadeniz İnisiyatifi’ni de gündeme getirdiği ve ilerleyen süreçte, tarafların onayı ile görüşmelerin Türkiye’de yapılabileceği ifade edildi.

Karadeniz Tahıl İnisiyatifi

Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için bazı koşulların yerine getirilmesi de gerekiyor; bunlardan biri de Rosselhozbank’a uygulanan yaptırımların kaldırılması.

Karadeniz Tahıl İnisiyatifi, 22 Temmuz 2022’de Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı. Bu anlaşma, Ukrayna’nın Odessa dahil üç limandan tahıl, gıda ve gübre ihracatını karadeniz üzerinden gerçekleştirmesini öngörüyordu.

İnisiyatifin ikinci kısmı ise Rusya-BM memorandumunu kapsıyordu ve üç yıl süreyle Rusya’nın gıda ve gübre ihracatının yeniden başlatılması, Rosselhozbank’ın SWIFT’e bağlanması, tarım makineleri ve yedek parça temini ile “Tolyatti-Odesa” amonyak boru hattının yeniden işletilmesi gibi önlemleri içeriyordu.

Ancak, Rusya Temmuz 2023’te bu inisiyatifi sonlandırdı. Rus yetkililer, Kiev yönetiminin, insani koridor kılığı altında, Rus gemilerine ve kıyı altyapısına saldırılar gerçekleştirdiğini ve ayrıca Rus tarım ürünlerinin ve gübrelerinin küresel pazarlara erişiminin normalleşmesi yönünde verilen vaatlerin yerine getirilmediğini belirtti.
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