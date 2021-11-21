Karadeniz Isınıyor

ABD ve NATO, Rusya'yı suçluyor





ABD'den Ukrayna donanmasına destek artıyor





Reuters, Baltimore sahil kentinden Odesa’ya gitmek üzere 8 Kasım’da denize açılan ve iki sahil koruma botu taşıyan kargo gemisiyle gelen Ukrayna donanmasına ait denizcilerin ABD’de yoğun bir biçimde eğitimden geçtiklerini duyurdu.Ukrayna’ya, 2019 yılındaki kriz sırasında da ABD’den buna benzer iki sahil koruma botu gönderilmişti.Kiev’deki ABD Büyükelçiliği, Rusya’nın Kırım’ı 2014 yılında tek taraflı ilhakının ardından iki ülke arasında imzalanan 2,5 milyar dolar tutarındaki güvenlik anlaşmasının bir parçası olarak yeni sahil koruma botlarının Ukrayna’ya gönderildiği bildirildi.ABD, Ukrayna ve NATO, son haftalarda Rusya’yı sınırda yığınak yaparak Ukrayna’yı tehdit edici eylemlerde bulunmakla suçluyor.Rusya, eylül ayında yaptığı açıklamada, NATO’nun Ukrayna’daki askeri altyapısını artırması halinde Kremlin’in “kırmızı çizgisini” geçeceği uyarısında bulunmuştu.Kiev, Karadeniz’deki donanmasının önemli bir kısmını Rusya’nın Kırım’ı ilhakının ardından kaybetmişti. Ukrayna bu tarihten bu yana NATO ülkelerini desteğiyle bu bölgedeki donanmasını yeniden güçlendirmeyi deniyor.ABD Kongresi, bu yaz Ukrayna’ya 600 milyon dolar tutarında 16 adet “Mark VI” tipi sahil koruma botlarından satılmasına yeşil ışık yakmıştı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün Berlin'de Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'ya, Ukrayna sınırındaki gerilimi tırmandırmaktan kaçınma çağrısında bulunmuştu.Kiev'i desteklemeye devam edeceğini belirten Stoltenberg, "Ukrayna sınırlarına yakın büyük ve olağandışı bir Rus kuvvetleri yoğunluğu görüyoruz. Rusya'yı şeffaf olmaya, bir gerilimi tırmandırmamaya, Ukrayna ile sınırlar boyunca gerilimi azaltmaya ve yardım etmeye çağırıyoruz." demişti.