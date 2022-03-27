Samanyolu Haber /Gündem / Karadeniz kıyısında balık avı yasaklandı /27 Mart 2022 00:19

Karadeniz kıyısında balık avı yasaklandı

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde mayın paniği yaşandı. Mayın, SAS Timleri tarafından emniyete alındı ve etkisiz hale getirildi. Yaşanan paniğin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında bugünden itibaren her türlü balık avcılığının durdurulduğu bildirildi.

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İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yaşanan Mayın paniğinin ardından Karadeniz kıyısında Balık tutmak yasaklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, "Görülen lüzum üzerine balıkçılarımızın ve halkımızın can ve mal güvenliğinin temini için Bulgaristan sınırı ile Kocaeli ili Kefken bölgesi arasındaki denizel alanda, gün batımından gün doğumuna kadar her türlü ticari ve amatör su ürünleri avcılığı, bu günden itibaren ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur" denildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Balıkçılarımız ve halkımızın can ve mal güvenliği için bugünden itibaren (26 Mart 2022) ikinci bir duyuruya kadar, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında, gün batımından gün doğumu süresince, küçük teknelerle yapılan olta avcılığı da dahil olmak üzere her türlü balık avcılığı durdurulmuştur." denildi.
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