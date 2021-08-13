Samanyolu Haber /Gündem / Karadeniz: Sel felaketinde denizden cesetler çıkıyor /13 Ağustos 2021 11:56

Karadeniz: Sel felaketinde denizden cesetler çıkıyor

Sel felaketiyle sarsılan Kastamonu Bozkurt’tan acı görüntüler geliyor. Selin yuttuğu ilçede yurttaşlar yardım talebinde bulunarak, durumun sanılandan daha ciddi olduğunu paylaştıkları görüntülerle kanıtlıyor.

Karadeniz sel felaketinde denizden cesetler çıkıyor

Şiddetli yağışların etkisi altında olan Karadeniz Bölgesi’nde birçok ilde sel ve su baskınları oldu.

Sinop ve Bartın’da da etkili olan sel, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini ise adeta yuttu.

Bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı sadece AFAD görevlileri ve diğer yardım kuruluşlarının girişi sağlanıyor.

Bölgeden gelen görüntülerde kıyıya vuran onlarca cesedin olduğu ve hayatını kaybedenlerin yüzlerce kişi olduğu bildiriliyor.

Sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışan Bozkurt ilçesi sakinleri, kayıp yakınlarının fotoğraflarını paylaşarak yardım talebinde bulunuyor.

Twitterda #bozkurtyokoldu hashtag’ınde yurttaşların paylaştığı görüntülerde, yine onlarca evin yıkıldığı ve anaakım medyanın, yaşadıkları felakete sansür uygulandığı dile getirildi.

Yaşanan vahim durum karşısında bölgenin Acil Afet Bölgesi ilan edilmesini isteyen yurttaşlar, seslerini duyurmaya çalışıyor.
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Karadeniz sel felaketinde denizden cesetler çıkıyor

Karadeniz sel felaketinde denizden cesetler çıkıyor

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