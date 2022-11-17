Samanyolu Haber /Dünya / Karadeniz Tahıl Anlaşması uzatıldı /17 Kasım 2022 12:35

Karadeniz Tahıl Anlaşması uzatıldı

19 Kasım'da sona ermesi beklenen Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatıldığı duyuruldu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 19 Kasım'da sona erecek olan Tahıl Anlaşması ile ilgili açıklama yaptı.

Volodimir Zelenski, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Tahıl Anlaşması 120 gün süreyle uzatılacaktır. Ukrayna, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte gıda krizine karşı küresel mücadelede kilit bir karar aldı. Ortaklarımız Türkiye ve BM'den resmi açıklama bekleniyor.”

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, “Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır. Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500’e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür” dedi.

BM'DEN MESAJ
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de konuya ilişkin açıklama yaptı.

Antonio Guterres, “Tüm tarafların, Ukrayna'dan tahıl, gıda maddeleri ve gübre ihracatının güvenli bir şekilde yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla Karadeniz Tahıl Girişimi'ni sürdürme konusunda mutabık kalmalarını memnuniyetle karşılıyorum. Bu girişim, çok taraflı çözümlerin bulunmasında sağduyulu diplomasinin önemini ortaya koymaktadır” dedi.

AB'DEN AÇIKLAMA
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, anlaşmanın uzatılmasına ilişkin Guterres ve Erdoğan'ı kutladı.

Ursula von der Leyen, “Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devamına ilişkin anlaşma dolayısıyla Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutluyorum.AB Dayanışma Hatları ile birlikte BM Karadeniz Tahıl Girişimi, Rusya'nın savaşına rağmen küresel gıda kıtlığının önlenmesine ve gıda fiyatlarının düşürülmesine yardımcı olmaktadır” ifadelerini kullandı.
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