Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 2 ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının iki ay daha uzatıldığını belirterek, "Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın iki ay daha uzatılmasına karar verildi" ifadesini kullandı.



Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarıyla video konferans yöntemiyle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan öne çıkan bazı başlıklar:



"CHP'li belediyeler ve müzahir STK'lar, deprem bölgesine yardımları kesmekten otellerden depremzedeleri kapı dışarı etmeye, her türlü rezilliği sergiliyor."



"(28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimi) Bu meseleyi bitirene kadar en küçük rehavete, boşluğa meydan vermeden aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."



"CHP'li belediyeler veya başka kuruluşların yardımlarını kestikleri depremzedelerimiz varsa hemen bulundukları yerde valilikler ve kaymakamlıklara başvursun."



"(Depremzedelere yönelik paylaşımlar) Koalisyon masasının terör örgütleriyle iltisakını biliyor ve tasvip etmiyorduk, meğer insanlıkla irtibatları da kopmuş"



"Tahıl koridoru hayırlı olsun"



Tahıl koridoruyla ilgili sosyal medya hesabından da açıklama yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:



"Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Tüm dünyaya hayırlı olsun. Anlaşmanın tüm şartları yerine getirilerek bundan sonraki süreçte de devam etmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Ayrıca Rus dostlarımız, Mykolaiv ve Olvia Limanlarındaki Türk gemilerinin çıkışına da engel olmayacaklarını bildirdiler. Bunun için de kendilerine müteşekkiriz. İnşallah Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın önce kalıcı bir ateşkes, sonra da barışla sonuçlanacağı günleri de göreceğimizi ümit ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'e bu süreçteki çabalarımıza verdiği samimi destek için şükranlarımı sunuyorum. Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'ye de yapıcı iş birliği için teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'e de süreçteki gayretleri için teşekkür ediyorum. Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi, özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaşımının kolaylaştırılması bakımından hayati öneme sahip bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum."

Rusya'dan teyit açıklaması



Rusya ve Ukrayna yetkilileri, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının 18 Temmuz'a kadar uzatıldığını teyit etti.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlaşmanın 2 ay daha uzatıldığı yönünde açıklama yaptığına işaret eden Zaharova, "Bu konudaki açıklamaları teyit ediyoruz. Böylece sözde değil, fiilen küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına, her şeyden önce de en çok ihtiyaç sahibi ülkelere yardım etme şansı oluştu." dedi.

BM'den taraflara teşekkür açıklaması



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Karadeniz Tahıl Girişimi için BM ile koordinasyon içinde çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetine çabaları için minnettarım." dedi.



Guterres, New York'taki BM binasında gazetecilere, 60 gün daha uzatılan Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ilişkin açıklamada bulundu.



Girişimin 18 Temmuz'a kadar uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Guterres, "Girişimin devamı dünya için iyi haber." değerlendirmesini yaptı.



Guterres, girişime ilişkin bazı sorunların sürdüğünü, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM'nin bu konuları görüşmeye devam edeceğini bildirdi.



Girişimi iyileştirmek, genişletmek ve uzatmak için kapsamlı anlaşma sağlanmasını umut ettiğini vurgulayan Guterres, müzakereleri olumlu bir havada yürüten taraflara teşekkürlerini iletti.



BM Genel Sekreteri Guterres, "Karadeniz Tahıl Girişimi için BM ile koordinasyon içinde çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetine çabaları için minnettarım." dedi.