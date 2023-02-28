Karadeniz üzerinde Rosneft'in petrol tesisi İHA ile vuruldu

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Dün gece, Karadeniz liman kenti, Krasnodar Bölgesi'ndeki Tuapse'deki Rosneft petrol tesisleri İHA’larla vuruldu. Tesislerde yangın çıktı.





Yerel haber kaynaklarının bildirdiğine göre, yangının nedeni iki insansız hava aracı tarafından yapılan saldırılar. Ayrıca, patlamaların olduğu yerden 30 metre ötede Rusya Savunma Bakanlığı ordusunun bulunduğu bir kışla bulunuyor.





Yangının ardından ortaya çıkan görüntüler Kuban 24 telegram kanalı tarafından yayınlandı. Yayına göre, petrol sızıntısı olmadı ve kimse yaralanmadı. Yerel halk, petrol deposu bölgesinde birkaç saniye farkla iki patlama duyduklarını ve bunun sonucunda yakındaki evlerin camlarının kırıldığını söylediler. Acil servis kaynaklarından alıntı yapan RIA Novosti ise Tuapse'deki petrol deposunun yakınında bir insansız hava aracının tespit edildiğini bildirdi.