Samanyolu Haber /Gündem / Karadeniz ve Akdeniz'de arka arkaya depremler meydana geldi! /12 Aralık 2025 23:13

Karadeniz ve Akdeniz'de arka arkaya depremler meydana geldi!

AFAD, önce Karadeniz açıklarında 4,1, ardından da Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde iki depremi duyurdu.

SHABER3.COM

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de 4.1; Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7 DAKİKA İÇİNDE PEŞ PEŞE DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan duyuruya göre 7 dakika içinde peş peşe depremler meydana geldi.

AFAD sitesindeki bilgilere göre, Karadeniz açıklarında saat 20.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının ise deniz yüzeyinin 6,07 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.

Söz konusu depremin ardından bu defa Akdeniz de sallandı.

AFAD'ın aktardığı bilgilerde Kıbrıs adası açıklarındaki depremin büyüklüğü 4,2 olarak kaydedildi.

Saat 20.20'de meydana gelen depremin derinliği ise 9,12 kilometre olarak ölçüldü.

Bu depremle birlikte 3,5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.
