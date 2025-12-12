Karadeniz ve Akdeniz'de arka arkaya depremler meydana geldi!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de 4.1; Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan duyuruya göre 7 dakika içinde peş peşe depremler meydana geldi.AFAD sitesindeki bilgilere göre, Karadeniz açıklarında saat 20.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Sarsıntının ise deniz yüzeyinin 6,07 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.Söz konusu depremin ardından bu defa Akdeniz de sallandı.AFAD'ın aktardığı bilgilerde Kıbrıs adası açıklarındaki depremin büyüklüğü 4,2 olarak kaydedildi.Saat 20.20'de meydana gelen depremin derinliği ise 9,12 kilometre olarak ölçüldü.Bu depremle birlikte 3,5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.