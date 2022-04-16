Karadeniz'de gemileri batan Rusya, Kiev'e bombardımanı artıracak

"Sembolik bir kayıp"





Bu açıklamanın hemen ardından da Kiev'de Moskova'nın gemisavar füzeler üreten ve onaran bir bölge olarak tanımladığı fabrikaya misilleme saldırısında bulunuldu.Moskova zırhlısının batması hem Rus donanmasına "büyük bir darbe" hem de Ukrayna için kendisinden daha güçlü bir düşmana karşı alınmış "sembolik" bir başarı olarak görülüyor.Kiev, Moskova kruvazörünün kıyıdan ateşlenen roketlerle vurulduğunu ileri sürerken, saldırıyı doğrulamayan Rusya ise geminin mühimmat deposunda bir patlama sonrası çıkan yangından dolayı fırtınalı bir denizde battığını belirtiyor. Buna rağmen cuma günü Kiev'de yaşanan misilleme saldırıları geminin Ukrayna tarafından batırıldığı savını güçlendiriyor.680 kişilik mürettebata sahip olan zırhlıdan Moskova, 500'den fazla denizcinin tahliye edildiğini söylese de mürettebatın kaderi hakkında bağımsız kaynaklar net haber geçmedi.Moskova, kıyıya saldırmak ve uçakları vurmak için güdümlü füzeler ve filo için hava savunma koruması sağlamak için radarla donatılmış, Rusya'nın Karadeniz'deki açık ara en büyük gemisiydi.Rusya, deniz gücünü Ukrayna limanlarını ablukaya almak ve kıyı boyunca potansiyel bir amfibi çıkarma tehdidinde bulunmak için kullanıyor. Amiral gemisi olmadan, Ukrayna'yı denizden tehdit etme yeteneği düşebilir.Geminin hangi sebepten dolayı battığının önemli olmadığının altını çizen Fransız Ordusunun eski amirallerinden Pascal Ausseur, "Her iki durumda da bu çok kuvvetli bir sembolik kayıp" yorumunu yaptı. Savaş gemisinin birçok darbe alsa bile normalde savaşmayı sürdürmesi gerektiğinin altını çizen eski amiral, "Bu, 12 bin tonluk bir zırhlı ve 12 saatte battı. Bu öngörülebilecek bir şey değil" dedi.AFP'ye konuşan birçok uzman ise Rusya'nın sembolik bir darbe alması konusunda hem fikir de olsa Rus donanmasının bu açığı kapatabileceği görüşünde. "Rus donanması savaş dışı kalmadı" açıklamasını yapan İngiliz İstihbarat Enstitüsü Janes'ten Nick Brown, Karadeniz'deki Rus donanmasının "önemli bir güç" olmayı sürdürdüğünü ifade etti.