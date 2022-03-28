Samanyolu Haber /Gündem / Karadeniz'de ikinci mayın alarmı! İğneada açıklarında yeni mayın tespit edildi /28 Mart 2022 10:59

Karadeniz'de ikinci mayın alarmı! İğneada açıklarında yeni mayın tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayının tespit edildiği ve SAS timlerinin müdahale ettiği duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında bir mayının tespit edildiği açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timlerinin (SAS) süratle intikal ettiğini açıkladı.

 
Milli Savunma Bakanlığınca konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, “28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.
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