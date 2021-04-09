Karadeniz'de sular ısınıyor: ABD, 2 savaş gemisi gönderiyor

Dışişleri Bakanlığı, ABD’ye ait iki savaş gemisinin Boğazlardan geçerek Karadeniz’e geçeceğini doğruladı.





Açıklamada, “Tarafımıza Montrö Sözleşmesine uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz’e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı. Gemiler 4 Mayıs’a kadar Karadeniz’de kalacaklar” dendi.





ABD’ye ait iki savaş gemisinin, Boğazlardan Karadeniz’e çıkışı için Türkiye’ye diplomatik bildirimde bulunduğu ve gemilerin 4 Mayıs’a kadar Karadeniz'de kalacağı açıklandı.





BirGün'de yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Tarafımıza Montrö Sözleşmesine uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz’e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı. Gemiler 4 Mayıs’a kadar Karadeniz’de kalacaklar” ifadesini kullandı.





ABD ordusunun, Rusya ile gerilimi artan Ukrayna'ya olan desteğini göstermek amacıyla Karadeniz'e savaş gemileri yollamayı düşündüğü haberleri perşembe günü yayılmıştı.





Amerikan medyasına konuşan ve konuyla ilgili herhangi bir takvimden bahsetmeyen yetkili, ABD donanmasının Karadeniz’de rutin olarak sürekli faaliyetlerde bulunduğunu fakat bölgeye savaş gemileri göndermenin “Moskova'ya, ABD'nin durumu çok yakından izlediği mesajını vereceğini” dile getirdi.





Haberde ayrıca, Karadeniz'e savaş gemileri göndermek isteyen ABD’nin gemilerini boğazlardan geçirebilmek için bu niyet beyanını en az 14 gün önce Türkiye'ye bildirmek zorunda olduğu ancak bu bildirimin yapılıp yapılmadığının henüz bilinmediği kaydedilmişti.



