Karadeniz'de sular ısınıyor: ABD, 2 savaş gemisi gönderiyor

Dışişleri Bakanlığı, ABD’ye ait iki savaş gemisinin Boğazlardan geçerek Karadeniz’e geçeceğini doğruladı.
Açıklamada, “Tarafımıza Montrö Sözleşmesine uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz’e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı. Gemiler 4 Mayıs’a kadar Karadeniz’de kalacaklar” dendi.
ABD’ye ait iki savaş gemisinin, Boğazlardan Karadeniz’e çıkışı için Türkiye’ye diplomatik bildirimde bulunduğu ve gemilerin 4 Mayıs’a kadar Karadeniz'de kalacağı açıklandı.
BirGün'de yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Tarafımıza Montrö Sözleşmesine uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz’e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı. Gemiler 4 Mayıs’a kadar Karadeniz’de kalacaklar” ifadesini kullandı.
ABD ordusunun, Rusya ile gerilimi artan Ukrayna'ya olan desteğini göstermek amacıyla Karadeniz'e savaş gemileri yollamayı düşündüğü haberleri perşembe günü yayılmıştı.
Amerikan medyasına konuşan ve konuyla ilgili herhangi bir takvimden bahsetmeyen yetkili, ABD donanmasının Karadeniz’de rutin olarak sürekli faaliyetlerde bulunduğunu fakat bölgeye savaş gemileri göndermenin “Moskova'ya, ABD'nin durumu çok yakından izlediği mesajını vereceğini” dile getirdi.
Haberde ayrıca, Karadeniz'e savaş gemileri göndermek isteyen ABD’nin gemilerini boğazlardan geçirebilmek için bu niyet beyanını en az 14 gün önce Türkiye'ye bildirmek zorunda olduğu ancak bu bildirimin yapılıp yapılmadığının henüz bilinmediği kaydedilmişti.
Rusya ile Ukrayna arasında Donetsk ve Lugansk şehirlerini de içine alan geniş kömür rezervlerine sahip Donbass bölgesinde yaşanan gerilim, bir süredir artmış durumda.
Rusya yanlısı Novorossiya Federal Devleti ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında 6 Nisan 2014’ten beri Donbass bölgesinde sürmekte olan savaşta, bugüne kadar 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020’den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı. Fakat ateşkes sorunsuz bir şekilde uygulanamadı.
Yaşanan çatışmaların ardından, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak’ın 30 Mart’ta Meclis’te yaptığı konuşmada Rusya’nın tatbikat gerekçesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevk ettiğini söylemesi sonrası ABD ve NATO da dahil oldu.
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki gelişmelere, gerekirse vatandaşlarına yardım etmek için müdahale edebileceklerini söyledi. Dmitriy Kozak, “Her şey yangının ne kadar büyük olacağına bağlı. Çatışmaların şiddetlenmesi Ukrayna için sonun başlangıcı olabilir” dedi. Bu sözler, Rusya'nın Ukrayna kriziyle ilgili yaptığı ‘en sert açıklama’ olarak yorumlandı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasına yönelik endişelerini bir kez daha dile getirerek, bu konuda NATO müttefikleri ile görüştüklerini açıklamıştı.