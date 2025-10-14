Karadeniz'de Ukrayna gemisi battı

Bulgaristan açıklarında batan gemiden 10 Ukraynalı denizci kurtarıldı.





Karadeniz'de, Bulgaristan'ın Varna kenti açıklarında Eileen isimli yük gemisinin battığı bildirildi. Bulgar denizcilik yayını Maritime.bg'nin haberine göre, gemideki 10 Ukraynalı mürettebatın tamamı kurtarıldı.





Türkiye'den Ukrayna'ya seyir halinde olan gemi, Varna'nın yaklaşık 260 kilometre açığında aniden battı. Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geminin bordasında oluşan bir delik nedeniyle sulara gömüldüğü belirtildi. Mürettebatın, gemiyi iki can salı ile tahliye ettiği ifade edildi.





Kurtarma operasyonuna Türkiye ve Romanya'dan gelen gemilerin yanı sıra, Bulgaristan sınır gemisi ve deniz kuvvetlerine ait bir helikopter katıldı. Operasyon sonucunda tüm mürettebat güvenli bir şekilde kurtarıldı.





Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, geminin neden battığını ve bordasındaki deliğin nasıl oluştuğunu belirlemek için incelemeler sürüyor. Bölgedeki deniz trafiğinin bu olaydan etkilenmediği öğrenildi.