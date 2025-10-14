Samanyolu Haber /Dünya / Karadeniz'de Ukrayna gemisi battı /14 Ekim 2025 11:36

Karadeniz'de Ukrayna gemisi battı

Türkiye'den Ukrayna'ya giden yük gemisi, bordasında oluşan bir delik nedeniyle Karadeniz’de battı.

SHABER3.COM

Bulgaristan açıklarında batan gemiden 10 Ukraynalı denizci kurtarıldı.

Karadeniz'de, Bulgaristan'ın Varna kenti açıklarında Eileen isimli yük gemisinin battığı bildirildi. Bulgar denizcilik yayını Maritime.bg'nin haberine göre, gemideki 10 Ukraynalı mürettebatın tamamı kurtarıldı.

Türkiye'den Ukrayna'ya seyir halinde olan gemi, Varna'nın yaklaşık 260 kilometre açığında aniden battı. Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geminin bordasında oluşan bir delik nedeniyle sulara gömüldüğü belirtildi. Mürettebatın, gemiyi iki can salı ile tahliye ettiği ifade edildi.

Kurtarma operasyonuna Türkiye ve Romanya'dan gelen gemilerin yanı sıra, Bulgaristan sınır gemisi ve deniz kuvvetlerine ait bir helikopter katıldı. Operasyon sonucunda tüm mürettebat güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, geminin neden battığını ve bordasındaki deliğin nasıl oluştuğunu belirlemek için incelemeler sürüyor. Bölgedeki deniz trafiğinin bu olaydan etkilenmediği öğrenildi.
Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

