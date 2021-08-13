Samanyolu Haber /Gündem / Karadeniz'deki selde can kaybı sayısı 38'e çıktı /13 Ağustos 2021 21:44

Karadeniz'deki selde can kaybı sayısı 38'e çıktı

Batı Karadeniz'de etkili olan yağışların ardından Kastamonu, Bartın ve Sinop'u vuran sel felaketinde toplam can kaybı sayısının 38'e çıktığı belirtildi.

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Sağanak yağış nedeniyle 2 gün önce Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinin acı bilançosu artıyor. Daha fazla can kaybı meydana gelmemesi için tahliye çalışmaları hızlandırılırken, kayıp vatandaşların ise aranmasına devam ediliyor.

Bartın’ın Ulus ilçesini, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop’un Ayancık ilçesini arka arkaya sel vurdu. Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 olmak üzere, can kaybı 38'e çıkarken, Bartın'da kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

BAKAN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından sel felaketinde son duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, "Sinop’ta 6 can kaybımız var. Ayancık Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 56 hastanın 38’i Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne nakledildi. 18 hasta evlerine nakledildi. 27 ambulans, 16 UMKE, 1 Mobil komuta aracıyla toplam 149 sağlık personeli görev başında" ifadelerini kullandı.

Koca bir diğer paylaşımında da "Kastamonu’da 32 can kaybımız var. 228 kişi selden etkilendi. Hastanelerimizde 12 kişinin tedavisine devam ediliyor. 32 adet ambulans, 24 adet UMKE timi, 1 set çadır, 1 hastane donanımı ve 1 adet unimog ile toplam 215 sağlık personeli görev başında" dedi.

Çarşamba günü öğle saatlerinde Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı taştı. Sel önünde ne varsa sürükledi. Binalar yıkıldı, ev ve iş yerleri su altında kaldı. Araçlar kibrit kutusu gibi sürüklendi.

BARTIN'DA KAYIP BİR KİŞİ ARANIYOR

Bartın’da kaybolan 1 vatandaşı arama çalışmaları da devam ediyor.
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