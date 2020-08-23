Samanyolu Haber /Gündem / Karadeniz'deki sondajı yabancı şirket mi yapıyor? /23 Ağustos 2020 20:33

Karadeniz'deki sondajı yabancı şirket mi yapıyor?

Eski Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yöneticisi Necdet Pamir, TPAO'daki parsonel yetersizliği nedeniyle sondaj çalışmalarının yabancı bir şirketten yardım alınarak yürütüldüğünü iddia etti.

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CHP enerji danışmanı, eski TPAO yöneticisi Necdet Pamir’in, Karadeniz’deki doğal gazla ilgili televizyonda Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ile girdiği tartışma yankı meydana getirdi.

Pamir, TPAO'da kaliteli kadrolarının yüzde 90’ının AKP döneminde tasfiye edildiği, bunun neticesinde TPAO’da sondaj ve kuyu tamamlama gruplarının kapatıldığını belirtti. Türkiye Varlık Fonu'na devredilen şirketin özelleştirmeye hazırlandığını anlatan Pamir, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerindeki sondaj faaliyetleri için uluslararası sondaj firması Schlumberger’den hizmet alınmak zorunda kalındığını ifade etti.

Doğal gaz konusunda bilgi sahibi olmayanların yorum yapmasından şikayet eden Pamir, Yaşar Hacısalihoğlu’na, “Ben TPAO’da 26 sene çalıştım, biliyorum da konuşuyoruz. Siz bilmediğiniz alanda konuşmayın” diye çıkıştı.

Yaşar Hacısalihoğlu ise Karadeniz’deki doğal gazın teknik bir mesele değil jeopolitik bir mesele olduğunu savundu.

Necdet Pamir kimdir?

25 yıl Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nda her kademede (mühendis, şef, baş mühendis, proje müdürü) çalıştı. Petrol Taşıma ve Pazarlama Grup Başkanlığı ve Genel Müdür Muavinliği (1995-96) yaptı. Başbakanlık Boru Hatları Koordinasyon Kurulu’nda TPAO temsilcisi olarak çalıştı (1995-96). Daha sonra TPAO İnceleme ve Geliştirme Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür Danışmanlığı gibi görevlerde bulundu.
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