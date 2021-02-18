Samanyolu Haber /Gündem / Karadeniz'deki vaka patlamasının sebebi ne? /18 Şubat 2021 12:19

Karadeniz'deki vaka patlamasının sebebi ne?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Karadeniz’de vakaların aile içi ziyaretler ve cenaze taziye ziyaretlerinden kaynaklandığını savundu.

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Özlü,“Karadeniz’de insan hareketliliği fazla. Virüsün kendi kolu bacağı yok. Bunu bize bir insan ulaştıracak. Dolayısıyla insan hareketliliğinin fazla olması nedeniyle vaka sayıları artıyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilerine göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayılarının en yüksek olduğu iller sıralamasında yer alan ilk 5 ilin Karadeniz'de olduğu dikkat çekmişti.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Karadeniz’de artan vaka sayılarının nedenlerinin insan hareketliliğinden kaynaklandığını söyledi. Virüsün bulaşmasının daha çok aile içi ziyaret ve cenazelerde olduğunu belirten Prof. Dr. Özlü yaptığı açıklamada “Bence daha çok aile içi akrabalar arası bulaş şeklinde oluyor. Asıl artışın sebebi o. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla burada özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasakları olduğu için, insanlar cuma günü akşam itibari ile köylerine gidiyorlar. Burada herkesin köyde bir evi var. Baba ocağında toplanıyorlar. Bakıyorsunuz 3-4 aile, hafta sonu cumartesi, pazar hep birlikte oturup kalkıyorlar, birlikte yiyip içiyorlar, kahvaltı yapıyorlar. Bazen komşu da katılıyor, çünkü etraftaki evlerde hep akraba, genelde tanıdık. Büyük sofralar kuruluyor, birlikte vakit geçiriyorlar. O arada içlerinde biri pozitifse hepsine yayılmış oluyor. Bizim gördüğümüz aynı aileden çok sayıda hastayı aynı zamanda tedavi ediyoruz. Bakıyoruz aynı ailede, aynı soy isimde çok sayıda hasta var. Aile içi bulaşların çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

AKP kongrelerine eleştiri

Sosyal medyada salgına rağmen AKP kongrelerinin yapılmaya devam edilmesi tepki çekmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel de kongreleri 'kuluçka' olarak niteleyerek "Kongre değil kuluçka. Covid-19 vaka sıralamasında ilk 5 ile bakın. AKP dün Rize bugün Trabzon yarın Ordu kongreye devam. Rize'de ne demişti "lebaleb"(ağzına kadar dolu) maaşallah" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "Karadeniz korona alarmı veriyor. İlk sırada AKP'nin salgına rağmen "labeleb" doldurduğu kongrelerin yapıldığı şehirler var. Bir yanda koltuk bekası, diğer yanda artan vaka sayısı." diyerek tepkisini dile getirdi.
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