Samanyolu Haber /Gündem / Karadeniz'e ikinci sondaj gemisi yola çıkacak /13 Eylül 2020 19:02

Karadeniz'e ikinci sondaj gemisi yola çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin Karadeniz’deki doğal gaz arama çalışmalarına katılacağını duyurdu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisi için hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Kanuni sondaj gemimiz Karadeniz’de sondajlarına başlayacak ve Fatih’in gücüne güç katacak” açıklamasında bulundu.

Dönmez, Kanuni sondaj gemisine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Geri sayım başladı. Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni sondaj gemimiz Karadeniz’de sondajlarına başlayacak ve Fatih’in gücüne güç katacak.”

Yılbaşında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan Kanuni sondaj gemisi, Türkiye’nin 3’üncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.
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