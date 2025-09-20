Karadeniz'i sel aldı, Ege yanıyor 218 ev boşaltıldı, 582 kişi tahliye edildi





218 EV BOŞALTILDI

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci günde sürüyor.Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde dün başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor.Gece boyu kara ekiplerince devam eden söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla havadan uçak ve helikopterler de destek vermeye başladı.Yangına 143 arazöz, 122 araç, 20 iş makinesi ve 939 personel ile karadan, 10 uçak ve 14 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.Alevlerin yaklaştığı Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerinde tedbir amaçlı 218 ev boşaltıldı, 582 mahalle sakini de güvenli bölgeye tahliye edildi. Yine aynı bölgeden 997 küçükbaş ve 496 büyükbaş hayvanın tahliyesi tamamlandı.İlk belirlemelere göre yangında 2 depo ve 2 ahır zarar gördü, 10 küçükbaş hayvan da telef oldu. Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.