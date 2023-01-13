Karaduman: “Yusuf Kerim, annesiyle kavuşturulmalı”

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, 6 yaşında kanser tedavisi gören Yusuf Kerim’in yaşadığı trajik durumu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Genel Kurul’da söz alan Karaduman, “Yusuf Kerim 6 yaşında ve kanser tedavisi görüyor. Annesinin ilgi ve şefkatine ihtiyaç duyduğu bu en kritik zamanda annesi cezaevinde, Yusuf Kerim ise hastanede” dedi.





“YUSUF KERİM’İN ÇIĞLIKLARINA KULAK TIKAMAYIN”

Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yetkililerine çağrıda bulunan Karaduman, “Yusuf Kerim’in hastalığının daha fazla ilerlememesi ve inşallah en kısa zamanda iyileşebilmesi için annesine kavuşması sağlanmalıdır. Annenin cezası ertelenmeli, zira her ne suretle olursa olsun 6 yaşındaki masum bir çocuğun cezalandırılması kabul edilemez. Şunu unutmayalım ki; kerim devlet anlayışının temelinde ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ esası vardır. İnsanlığın, hukukun ve kerim devlet anlayışının gereği Yusuf Kerim’in derhal annesiyle kavuşmasını sağlamaktır. ‘Ben annemi istiyorum’ diyen Yusuf Kerim’in bu çağrılarına kulak tıkamayın” ifadelerini kullandı.