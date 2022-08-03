Samanyolu Haber /Spor / Karagümrük Başkanı Hurma'dan zehir zemberek açıklama /03 Ağustos 2022 16:29

Karagümrük Başkanı Hurma'dan zehir zemberek açıklama

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Vavacars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan yaşanan stat ve tesis sorunu konusunda yeni bir açıklama geldi.

SHABER3.COM

Uzun bir aranın ardında iki sezon önce tekrar Spor Toto Süper Lig'e yükselen Türk futbolunun köklü kulüplerinden Vavacars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan yeni bir açıklama geldi.

Kulübün resmi sosyal emdya hesabı üzerinden de 'Kamuoyuna Duyuru' başlığıyla paylaşılan açıklamada kulübün yıllardır çözülemeyen tesis ve stat osrunu gündeme getirildi.

Bu konuların çözümü için büyük çaba harcadığını ifade eden Başkan Hurma, eğer sorunu yakın zamanda çözemezse görevini bırakacağını açıkladı.

İşte yapılan o açıklama:


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