Karagümrük Başkanı Hurma'dan zehir zemberek açıklama

Uzun bir aranın ardında iki sezon önce tekrar Spor Toto Süper Lig'e yükselen Türk futbolunun köklü kulüplerinden Vavacars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan yeni bir açıklama geldi.



Kulübün resmi sosyal emdya hesabı üzerinden de 'Kamuoyuna Duyuru' başlığıyla paylaşılan açıklamada kulübün yıllardır çözülemeyen tesis ve stat osrunu gündeme getirildi.



Bu konuların çözümü için büyük çaba harcadığını ifade eden Başkan Hurma, eğer sorunu yakın zamanda çözemezse görevini bırakacağını açıkladı.



İşte yapılan o açıklama:









