Karagümrük Çetesi'nden Bahçeli'ye ziyaret: Soner Ergin ne konuşulduğunu açıkladı

'Karagümrük Çetesi'nden Ergin kardeşlerin en küçüğü Soner Ergin geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından paylaşım yapmış ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiğini aktarmıştı. İkili arasında yapılan sürpriz görüşmenin nedeni merak konusu olmuştu. Soner Ergin, görüşmeyenin detaylarını açıkladı.





"ÇOK KIYMETLİ HEDİYESİNİ ALDIM"

Yapılan görüşme ile alakalı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ergin, "Türk dünyasının bilge lideri Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin elini öpüp hayır dualarını aldım. Abim Nuri Ergin ve Vedat Ergin'e iletmem üzere çok kıymetli hediyesini aldım. Kendilerine çok teşekkür ederim. Hürmetle ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullanarak Bahçeli ile çektirdiği fotoğrafı ve aldığı hediyeyi paylaştı.





Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan,Soner Ergin ile görüşerek ikili arasındaki görüşmede neler detaylarını sordu. Pehlivan aldığı yanıtları köşesine taşıdı.





"AFLA İLGİLİ BİR RİCAM ASLA OLMADI"

Kendisinin hapis cezasıyla ilgili olarak Bahçeli ile görüştüğünü belirten Soner Ergin, "Müddetname dediğimiz çıkış yılında yanlış hesaplamalar var. Bize hala 36 yıla hükmediyorlar. Halbuki 24-25 yıl olması gerekiyor. Bunlar göz ardı ediliyor. Hala uğraşıyorlar, sorun var' şeklindeydi" diye cevapladı.





MÜDDETNAME'NİN YENİDEN İNCELENMESİNİ TALEP ETTİ

"Bu dosyalarla ilgili savcıların halen aktif olduğunu, uğraşıldığını ilettiğini" aktaran Soner Ergin, abisinin müddetnamesinin yeniden incelenmesini talep etti ve "Bir haksızlık var. Bu haksızlığı kiminle paylaşabilecektim? 15 yıldır sosyal medyada 'Sesimi duyan yok mu?' diyen bir Soner Ergin’im ben. Her haftam cezaevi ziyaretleriyle geçiyor" şeklinde konuştu.





"BENİM GENEL BAŞKANIM TABİİ Kİ DELİKANLILARI KABUL EDECEK"

Gazetecilerle ilgili olarak da konuşan Ergin, "Bazen haber yapıyorsunuz; 'Çete ve örgüt liderlerini kabul ediyor' diye... Şimdi benim kıymetli genel başkanım, Fethullahçıları ve terör örgütlerini kabul edecek adam değil. Tabii ki delikanlıları kabul edecek. Genel başkanıma gittim ve bu durumu izah ettim" dedi.





"AF TALEBİNDE BULUNMADIM"

Samimi olunması belirten Ergin, "30 yıldır cezaevindeki adamlar, son iki yılı kalmış olan iki kıymetli ağabeyim ‘Bizi affedin’ diye bir talepte bulunabilir mi?" dedi. Görüşmenin 10 dakika sürdüğü bilgisini de veren Soner Ergin "Müddetname çok kötü, bizimle halen uğraşılıyor, ne yapmamız gerekiyor' dedim." ifadelerini kullandı.