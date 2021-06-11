Samanyolu Haber /Gündem / Karagümrük Çetesi'ne Operasyon: 53 adrese baskın /11 Haziran 2021 10:39

Karagümrük Çetesi'ne Operasyon: 53 adrese baskın

Kamuoyunda 'Karagümrük Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 53 adrese yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda Karagümrük Çetesi, Nuriş Kardeşler ya da Ergin Kardeşler olarak bilinen suç örgütüne, operasyon düzenledi.

Nuri Ergin'in de aralarında bulunduğu 27 kişi hakkında yakalama kararının çıkarılmasının ardından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip ile belirlenen 53 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonların İstanbul merkezli 4  ilde gerçekleştirildiği belirtildi.
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