Samanyolu Haber /Spor / Karagümrük'ten yeni transfer /28 Eylül 2022 19:05

Karagümrük'ten yeni transfer

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Adem Ljajic'in Karagümrük'e transfer olduğu duyuruldu.

SHABER3.COM

Kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

Adem Ljajic Karagümrük'te.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır.

Sırbistan Milli Takımı formasını 47 kez giyen başarılı oyuncu 9 gol atma başarısı gösterdi. Kariyerinde 1 Türkiye Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası, 2 Sırbistan Ligi ve 1 Sırbistan Kupası şampiyonlukları yaşayan Adem Ljajic, ligin ikinci yarısından itibaren Karagümrük forması giyecek

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