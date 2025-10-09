Samanyolu Haber /Ekonomi / Karahan: Enflasyon hedefinden sapma olursa faiz artar /09 Ekim 2025 13:16

Karahan: Enflasyon hedefinden sapma olursa faiz artar

Merkez Bankası Başkanı Karahan, Kocaeli'de yaptığı sunumda, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla süreceğini belirtti. Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden ayrışması durumunda, para politikasının daha da sıkılaştırılacağı sinyalini verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, “Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm” başlıklı sunumuyla ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Başkan Karahan, fiyat istikrarının sağlanmasına kadar sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini belirterek, bu duruşun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon (enflasyonun düşüş süreci) sürecini güçlendireceğini söyledi. Karahan, Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin de bu sürece destek olacağını ifade etti.

“İHTİYATLI YAKLAŞIMLA GÖZDEN GEÇİRİLECEK”

Politika faizine ilişkin atılacak adımların yöntemini açıklayan Karahan, kararların enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri dikkate alınarak, ihtiyatlı bir yaklaşımla toplantı bazlı belirleneceğini kaydetti.

Karahan, piyasalara yönelik en net uyarıyı ise şu ifadelerle yaptı:

“Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.”
Karahan: Enflasyon hedefinden sapma olursa faiz artar

