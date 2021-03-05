Samanyolu Haber /Gündem / Karakol komutanının aracında 82 kg uyuşturucu yakalandı /05 Mart 2021 18:01

Karakol komutanının aracında 82 kg uyuşturucu yakalandı

Hatay'da, Ziyaret Hudut Karakol Komutanı olarak görev yapan Piyade Teğmen V.K. Suriye sınırında otomobilinde 82 kilo uyuşturucuyla yakalandı. Gözaltına alınan V.K, ifade işlemlerinin ardından tutuklandı.

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Suriye sınırında 82 kilogram uyuşturucu ile yakalanan karakol komatanı tutuklandı.

Olay Hatay'da yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Demirköprü Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Ziyaret Hudut Karakolu'nda görevli Piyade Teğmen V.K. ile İ.K.'nin, askeri yasak bölgeye girerek uyuşturucu madde çıkaracağı bilgisine ulaşıldı.

Bilgi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi harekete geçti. Bohşin Mahallesi’nde önlem alan ekipleri, V.K.'ye ait aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği Öğle ile yapılan aramada 82 kilo takoz halde toz esrar ile 19 bin 800 TL ele geçirildi. V.K. ile İ.K. gözaltına alındı.

Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.K. ile İ.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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