Karakola silahlı saldırı: İki şehit, bir polis ağır yaralı





İÇ İŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA; SALDIRGAN 16 YAŞINDA





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’de gerçekleştirilen silahlı saldırıya dair açıklama yaptı. Yerlikaya “Milletimizin başı sağ olsun İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir” dedi.





ADALET BAKANI TUNÇ: 2 BAŞSAVCI VEKİLİ, 6 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıda şehit olan emniyet müdürü ve polis memuru için başsağlığı mesajını paylaştığı açıklamasında, Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" dedi.





KARAKOLDA DAHA ÖNCE GÖZALTINDA TUTULDU İDDİASI



NTV'nin haberine göre; 16 yaşındaki saldırgan, bir süre önce bir suçtan ötürü gözaltına alındı.



İddiaya göre; Salih İşgören Polis Merkezi'ne götürülen saldırgan, bir süre sonra serbest bırakıldı.



Saldırgan kendisine kötü davranıldığını öne sürüp, babasına ait pompalı tüfekle karakola ateş açtı.

