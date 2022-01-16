Samanyolu Haber /Gündem / Karakolda 'işkence' cezaevinde ölüm /16 Ocak 2022 14:33

Karakolda 'işkence' cezaevinde ölüm

Van’da 11 Ocak’ta Murat E. (35) adlı bir kişi, “hırsızlık” gerekçesiyle gözaltına alan polis ve bekçilerin işkencesine maruz kaldı. Tutuklandıktan sonra cezaevinde tekli hücreye konulan Murat E., şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

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Mezopotamya Haber Ajansı’nın aktardığına göre, 2 Nisan Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen E., bir gün sonra adliyeye çıkarılarak tutuklandı. Van M Tipi Cezaevine götürülen E., burada tekli hücreye konuldu.
 
13 Ocak günü sabah saatlerinde E., şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş bir vaziyette bulundu. Cezaevi yönetimi konuya dair uzun bir süre aileye ve avukata herhangi bir bilgi vermedi. Ailenin ısrarı sonucu cezaevi idaresi, E.’nin “uyuşturucudan, kendi intihar etti” şeklinde cevaplar verdiği belirtildi.

Kesin ölüm nedeni yok
Aynı gün Van Adli Tıp Kurumu otopsi raporunda E., için kesin ölüm nedeni belirtilmezken, “beyinde ödem oluştuğu” bilgisi yer aldı. Van Adli Tıp Kurumu, cenazenin İstanbul Adli Tıp’a götürmesini talep etti.  Otopsi işlemlerinin ardından cenaze aileye teslim edilen cenaze toprağa verildi.

Dosyaya gizlilik kararı
Olayla ilgili E.’nin avukatı hastane ve cezaevi kamera kayıtların incelenmesini talep ederken, davaya gizlilik kararı getirildiği öğrenildi.
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