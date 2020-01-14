Samanyolu Haber /Gündem / Karakolda işkence iddiası: 'Bugün sporumu üzerinizde yaptım’ /14 Ocak 2020 11:27

Karakolda işkence iddiası: 'Bugün sporumu üzerinizde yaptım’

İstanbul Sultangazi Mahallesi’nde 5 Ocak’ta gözaltına alınan Deniz Aydın (24) ve Taylan Gültekin’in (30), karakolda kaldıkları 4 saat boyunca işkenceye uğradıkları iddia edildi.

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Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümü 4. sınıf öğrencisi Deniz Aydın ile işçi Taylan Gültekin, bir poşetin içinde bulunan bildirilerden dolayı 5 Ocak’ta Gazi mahallesinde gözaltına alındı.

Saat 16.10’da önlerinde duran beyaz bir araçtan inen siviller tarafından ters kelepçeyle gözaltına alındıklarını kaydeden Aydın, o anları şöyle anlattı: “Çelik kapısı ve zili olan ama kameranın olmadığı bir bölümde bir grup, bizi yere atar atmaz tekme tokat üzerimize saldırdı. Kalıcı hasar verme amacıyla özellikle baldırlara ve omurgalara vuruyorlardı. Silahla tehdit ettiler. Vatan Emniyetine götürülmeden önce, ‘Beyaz torosların devri bitti, artık beyaz transitler var, bizi gördüğünüzde kaçın’ dediler. 80’lerin işkencesini geri getirmek istiyorlar” dedi. Gültekin ise yapılan darpların özellikle iç organlara zarar vermek amacını taşıdığını belirterek işkenceye ilişkin darp raporu aldıklarını söyledi. 
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