Karakolda ölümün görüntüsü bilirkişide

haberine göre, Duruşmaya komiser yardımcısı olan tutuklu sanık İsmail A.S. cezaevinden getirildi. Mahkeme heyeti, salona, izleyici ve gazetecileri almadı. BirGün'üngöre, Duruşmaya komiser yardımcısı olan tutuklu sanık İsmail A.S. cezaevinden getirildi. Mahkeme heyeti, salona, izleyici ve gazetecileri almadı.





Mahkeme, Birol Yıldırım’a ilk müdahaleyi yapan 112 acil servis ekibinin tespiti ve ifadelerinin alınması için gerekli yerlere müzakere yazılmasına karar verirken dosya içinde bulunan kamera kayıtlarının incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.Mahkeme heyeti, Sanık İsmail A.S.’nin üzerine atılı suçu işlediğine dair müşteki ve şüpheli savunmaları, tahkikat evrakları, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, delillerin tam olarak toplanmamış olduğunu da göz önünde bulundurarak tutukluluğun devamına karar vererek davayı 28 Mart’a erteledi.Şüpheli İsmail A.S. ile birlikte diğer şüpheliler İsmail G. Muhammet Ş., Muhammed K., Bilal K. ve Erdoğan K.’nin ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından ayrı ayrı toplamda 3 yıl 8 aydan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Diğer 6 şüphelinin ise ‘kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama’ suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.