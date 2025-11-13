Karakutu incelenmek için Türkiye'ye getirildi: Uçak neden düştü?

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan TSK'ya bağlı C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştü. Kazada, 20 askeri personel şehit olmuştu.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçağın karakutusuna ulaşıldığını duyurmuştu. Kazanın aydınlatılması için önemli olan karakutu, inceleme için Türkiye’ye getirildi. Kaza yerinde toplanan parçaların da ön rapor çalışması kapsamında incelenmek üzere Kayseri’deki askeri üsse gönderileceği öğrenildi.





KARAKUTU NEDİR?

Karakutu, uçaklarda uçuş verilerini ve kokpit konuşmalarını kaydeden cihazdır. Kazanın nedenini tespit etmek amacıyla yapılan teknik incelemelerde en kritik veri kaynağı olarak kullanılır.