Samanyolu Haber /Spor / Kuralar çekildi: İşte Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri! /31 Ocak 2025 15:08

Kuralar çekildi: İşte Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatla birlikte 36 takım mücadele etti. Ligdeki 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükseldi. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda etti.

Devler Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda maçlar, 11-12 Şubat ve 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak.

İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmeler: 

Club Brugge -  Atalanta

Sporting Lizbon - Borussia Dortmund

Manchester City - Real Madrid

Celtic - Bayern Münih

Juventus - PSV

Feyenoord - Milan

Brest - Paris Saint Germain

Monaco - Benfica

 
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