Kuralar çekildi: İşte Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatla birlikte 36 takım mücadele etti. Ligdeki 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükseldi. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda etti.





Devler Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.





UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda maçlar, 11-12 Şubat ve 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak.





İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmeler:





Club Brugge - Atalanta





Sporting Lizbon - Borussia Dortmund





Manchester City - Real Madrid





Celtic - Bayern Münih





Juventus - PSV





Feyenoord - Milan





Brest - Paris Saint Germain





Monaco - Benfica



