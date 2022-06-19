Samanyolu Haber /Politika / Karaman’dan yeni fetva: Savaş halinde... /19 Haziran 2022 14:46

Karaman’dan yeni fetva: Savaş halinde...

Rejimin ‘fetvacısı’ olarak bilinen Yenişafak yazarı Hayrettin Karaman, yine çok tartışılacak bir yazı kaleme aldı. Daha önce ‘yolsuzluğun’ hırsızlık olmadığını, yalan söylenebileceğini anlatan Hayrettin Karaman’ın son yazısına göre ‘savaş’ varsa bazı suçlar cezalandırılmaz; önemli olan savaşı kazanmak! Dolayısıyla AKP rejimi temsilcilerinin ‘suçları’ da ‘savaş’ hali nedeniyle cezalandırılamaz!

SHABER3.COM

Yenişafak Yazarı Hayrettin Karaman, ‘Düşünce hürriyeti, hoşgörü ve tahammül’ başlıklı bir yazı kaleme aldı. “İnsanların düşünmesini engellemek mümkün değildir; engellemeye konu olan düşünceyi, duyguyu, kararı açıklamaktır.” diyen Karaman, yazısının devamında şu ifadeleri kullanıyor:

Şahıslara hakaret, bölücülük, kutsallara hakaret, kamu düzenini bozmaya, şiddete başvurmaya teşvik ve tahrik gibi düşünce ve kararların açıklanmasına müsamaha edilmez. Bunların dışında her insan, düşündüğünü açıklar, katılmayan, duruma göre ya hoş görür veya tahammül eder.

Her ağzı olanın konuşması uygun değildir, konuşmanın sorumluluğu vardır. Bu ülkede herkes doktor gibi, din âlimi gibi veya bir başka alanda uzman gibi konuşuyor; sosyal medyada yayın yapıyor, nice çamlar deviriyor, nice sapıtmalara sebep oluyor… Bu, elbette caiz değildir ve hoş görülemez.

xxx

Bilenler tartıştıkları, bahse konu edindikleri meselelerde öncelik şartına riayet etmelidir.

Bugün önceliğimiz âlimlerin, kanaat önderlerinin ve bunların etkisi altında kalan halkın birliğidir. Düşmanları tarafından kuşatılmış, savaş açılmış maddi ve manevi değerlerimizin birlikte korunmasıdır.

Savaş hâli ve alanında bazı suçları işleyenlerin cezalandırılmama kuralından ibret almamız gerekiyor.

Savaşı kazanmak mı önemli, ferdî suçları orada cezalandırarak savaşanları azaltmak ve morallerini kırmak mı önemli; işte bu soruya cevap verilmiştir o kural ile.

İslâm barıştır, esenliktir, nimettir, bütün insanlık için rahmettir, ümittir; lakin onu ortadan kaldırmak isteyenlere karşı da savaştır. Ümmet bölünerek savaşı kendi aralarında yaptıkları sürece akıbetimiz yok oluştur, artık uyanalım!
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Karaman’dan yeni fetva: Savaş halinde... Sonraki Haber >>

Polisten Mustafa Yeneroğlu'na tehdit

Polisten Mustafa Yeneroğlu'na tehdit

Cevheri Güven, SADAT'tan daha büyük olan tehlikeyi açıkladı

Cevheri Güven, SADAT'tan daha büyük olan tehlikeyi açıkladı

İşte IFLC Türkçe şarkı yarışması birincisi

İşte IFLC Türkçe şarkı yarışması birincisi

ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü

ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü

Akaryakıt zamları vatandaşı çileden çıkardı

Akaryakıt zamları vatandaşı çileden çıkardı

Hindistan'da polisler gözaltındaki Müslümanları dövdü

Hindistan'da polisler gözaltındaki Müslümanları dövdü

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

Canlı yayında iktidarı eleştirirken elektrikler gitti

Canlı yayında iktidarı eleştirirken elektrikler gitti

Dükkana astığı pankart söze gerek bırakmamış...

Dükkana astığı pankart söze gerek bırakmamış...

Yandaşın yüreğini hoplatan korku: Ya Erdoğan düşerse

Yandaşın yüreğini hoplatan korku: Ya Erdoğan düşerse
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:04:38