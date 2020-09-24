Samanyolu Haber /Ekonomi / Karamehmet'in gayrimenkulleri de satılıyor /24 Eylül 2020 12:52

Karamehmet'in gayrimenkulleri de satılıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) işadamı Mehmet Emin Karamehmet'e ait gayrimenkulleri ihale ile satacak.

SHABER3.COM

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova Holding'e (Mehmet Emin Karamehmet) ait İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan delicelik ve meraları satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, BMC Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcundan dolayı haczedilen gayrimenkullerden teşkil edilen Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

557 BİN 369 METRERKARE GAYRİMENKUL

Mehmet Emin Karamehmet'e ait İzmir'in Dikili ilçesinde iki ayrı parselde bulunan toplamda 557 bin 363,79 metrekarelik delicelik ve mera nitelikli gayrimenkul satılacak.

Muhammen bedeli 6 milyon lira olarak belirlenen gayrimenkuller, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. 

İhale, 13 Ekim saat 16:00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Karamehmet'in gayrimenkulleri de satılıyor Sonraki Haber >>

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Ali Babacan bombaladı

Ali Babacan bombaladı

Yıllar sonra anlattı

Yıllar sonra anlattı

Zulmedilen, işkence gören, çocuklarıyla cezaevine atılan anneler

Zulmedilen, işkence gören, çocuklarıyla cezaevine atılan anneler

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?

Başkentte sağlıkçıların düştüğü duruma bakın

Başkentte sağlıkçıların düştüğü duruma bakın

3 küçük çocuğun kaza anındaki kurtuluşu kameralara yansıdı

3 küçük çocuğun kaza anındaki kurtuluşu kameralara yansıdı

Duvarın üzerinde mahsur kaldılar

Duvarın üzerinde mahsur kaldılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:07:33