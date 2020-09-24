Karamehmet'in gayrimenkulleri de satılıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova Holding'e (Mehmet Emin Karamehmet) ait İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan delicelik ve meraları satışa çıkardı.





TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, BMC Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcundan dolayı haczedilen gayrimenkullerden teşkil edilen Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.





557 BİN 369 METRERKARE GAYRİMENKUL





Mehmet Emin Karamehmet'e ait İzmir'in Dikili ilçesinde iki ayrı parselde bulunan toplamda 557 bin 363,79 metrekarelik delicelik ve mera nitelikli gayrimenkul satılacak.





Muhammen bedeli 6 milyon lira olarak belirlenen gayrimenkuller, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.





İhale, 13 Ekim saat 16:00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.