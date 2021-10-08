Samanyolu Haber /Politika / Karamollaoğlu: Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum /08 Ekim 2021 14:00

Karamollaoğlu: Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, infazının ertelenmesi için gerekli raporlar elinde olduğu halde savcının yeni rapor istemesi ve İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun taraflı raporuyla yeniden cezaevine atılan Ayşe Özdoğan’a yapılan zulme tepki gösterdi. Karamollaoğlu, ‘‘Son zamanlarda kanser hastası olan Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum.’’ dedi.

Karamollaoğlu: ‘Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum’

4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan’ın uğradığı zulme bir tepki de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan geldi. Ayşe Özdoğan’ın cezaevine gönderilmesine tepki gösteren Karamollaoğlu, ‘‘Hak edene cezayı adalet mekanizması verir. Ama aynı zamanda sorumlu olanların; bir şefkat duygusu, bir merhamet duygusu olması mecburiyetindedir. Son zamanlarda kanser hastası olan Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum. Kendisi çeşitli sebeplerden dolayı suçlu da görülebilir. Ben bu noktalarda da bir fikir de beyan etmiyorum. Ancak çocuğu da dahil, beyi de dahil, kendisi hastayken, mağdur bir durumdayken bir insanı, hiç bu mağduriyetlerini dikkate almadan cezalandırılmasının insafla bağdaşmadığını düşünüyorum.

Bugün birçok problemle karşı karşıya kalıyoruz. Bu problemleri hep elimizin tersiyle itelemeyi tercih ediyoruz. Öğrenciler kalacakları bir mekân bulamadıklarından şikâyet ettiklerinde hepsini ‘devlete karşı başkaldırış’ mantığıyla görmeye kalkarsak var olan problemi çözmemiz mümkün olmaz.

‘Geçinemiyorum’ diyen bir insanı azarlarsanız o zaman hakikaten geçinemeyenlerin derdine çözüm bulamazsınız.’’ İfadelerini kullandı.
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