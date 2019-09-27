Samanyolu Haber /Gündem / Karamollaoğlu'ndan emeklilik sinyalleri /27 Eylül 2019 20:49

Karamollaoğlu'ndan emeklilik sinyalleri

Kasım ayında genel kurula gidecek olan Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Başka aday çıksa da devretsem diyorum aslında... Artık bizim yaşımız kemale erdi" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kasım ayında yapılacak genel kurulda yeniden aday olup olmayacağı sorulunca, görevi devretmek istediğini ama bunun şu anda görülmediğini söyledi.
 
Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı devretmek istediğini belirterek, “Başka aday çıksa da devretsem aslında diyorum aslında… Artık bizim yaşımız kemale erdi. Ama şu anda pek gözükmüyor” dedi. Karamollaoğlu, partilere yönelik yaptığı ziyaretlere ilişkin, “Tüm bu ziyaretlerin sonunda, bunları dikkate alarak ileride nasıl bir politika izlememiz gerektiğini belirleriz. Bu kongreden sonra yeni bir çalışma sistemi oturtalım istiyoruz. Ülkenin meseleleri ile ilgilenmek üzere kapsamlı bir çalışma başlatmak istiyoruz. İlk aşamada 300-550 kişi sonrasında 1000-1500 kişi ile çalışacağız” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

 
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