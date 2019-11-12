Karamollaoğlu’dan yeni partiyle ittifak sinyali

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dan bunun ilk sinyali geldi. Yeni partileri işaret eden Karamollaoğlu “İttifaklar değişebilir, yeni ittifaklar kurulabilir” dedi.







Eski AA (Anadolu Ajansı) Genel Müdürü Kemal Öztürk’ün Youtube kanalına konuk olan Temel Karamollaoğlu, CHP ve İyi Parti ile kurulan Millet İttifakı’na dair değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, ittifakın seçim dönemleri için geçerli olduğunu, yeni seçim döneminde ise bu ittifakların değişebileceğini ifade etti.





Karamollaoğlu, Türkiye’de öncelikli olarak gördüğü sorunları kutuplaşma, adalet ve liyakat olarak sıraladı. Karamollaoğlu, partisinin iktidar olması durumunda yapılacak ilk değişime ilişkin, “Eğer Türkiye’de bütün borçlar, banka borçları dahil, konsolide edilmezse kimsenin kılını kıpırdatamayız. ‘Borçları devlet üstlenecek’ denildiğinde yanlış anlaşılıyorum. Konsolide edilecek diyorum” dedi.





Çamlıca Camii hakkında da konuşan Karamollaoğlu, şunları söyledi:





“Çamlıca, cami olarak fonksiyon göstermesinden çok bir abide olarak orada duruyor. Camiler, mescitler halkın kolay ulaşacağı yerlere yapılır, gösteriş için yapılmaz.”