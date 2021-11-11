Karamollaoğlu Erdoğan ile görüşmesindeki 50+1 detayını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı'yla birçok konuda anlaşamamakta anlaştık. Sadece 50+1'den şikayet etti" dedi.





Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yeni anayasa, sistemde revizyon ve Cumhur İttifakı’nın genişlemesi gibi birçok tartışmanın yürütüldüğü bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2.5 saati bulan bir görüşme gündemdeki yerini aldı.









Denetlenmeyen bir başkanlık sistemine dair endişelerini paylaştığını anlatan Karamollaoğlu, Erdoğan’ın sistemi 'istikrar' vurgusuyla savunduğunu, sadece Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy şartından “50+1’in mahsurlu olduğunu anladık. 50+1’i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık” şikayetinde bulunduğunu anlattı.





Görüşmede Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’nda yer almasına dönük bir konunun gündeme gelmediğini belirten Karamollaoğlu, “Prensip itibariyle Cumhur İttifakı içinde bu sistemi benimseyen bir tutumun içine giremeyiz. Geçmişte de söyledim, şimdi de söylüyorum” dedi.





Demirkaya'nın "Cumhurbaşkanı ile yaptığınız görüşmedeki 'koltuk krizi' tartışmalara neden oldu. Bir kriz var mı, ne yaşandı orada. Bir rahatsızlığınız oldu mu?" sorusuna da Temel Karamollaoğlu, "Bu bana göre abartıldı. Sayın Cumhurbaşkanı üst üste iki kez öğle yemeği için davet etmişti. Ben öğlen yemek yemiyorum. 'Beni mazur görsün' dedim. Aslında onu kabul etmek lazımdı. Belki biraz ayıp oldu kabul etmemek. Bir de ben aşı oldum ama cumhurbaşkanlığına giderken PCR testi yaptırmadım. PCR testi yaptırmayınca da, -anlaşılan orada sıkıntı oluyor- cumhurbaşkanı kendi ifadesiyle, 'Biraz mesafeli oturalım' dedi. O kadar." ifadelerini kullandı.





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