Samanyolu Haber /Politika / Karamollaoğlu Erdoğan ile görüşmesindeki 50+1 detayını açıkladı /11 Kasım 2021 23:48

Karamollaoğlu Erdoğan ile görüşmesindeki 50+1 detayını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan’ın sistemi 'istikrar' vurgusuyla savunduğunu, sadece Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy şartından “50+1’in mahsurlu olduğunu anladık. 50+1’i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık” şikayetinde bulunduğunu anlattı.

SHABER3.COM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı'yla birçok konuda anlaşamamakta anlaştık. Sadece 50+1'den şikayet etti" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yeni anayasa, sistemde revizyon ve Cumhur İttifakı’nın genişlemesi gibi birçok tartışmanın yürütüldüğü bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2.5 saati bulan bir görüşme gündemdeki yerini aldı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya'nın sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, “Cumhurbaşkanıyla birçok konuyu konuştuk. Birçok yerde anlaşmamakta anlaştık” değerlendirmesinde bulundu.

Denetlenmeyen bir başkanlık sistemine dair endişelerini paylaştığını anlatan Karamollaoğlu, Erdoğan’ın sistemi 'istikrar' vurgusuyla savunduğunu, sadece Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy şartından “50+1’in mahsurlu olduğunu anladık. 50+1’i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık” şikayetinde bulunduğunu anlattı.

Görüşmede Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’nda yer almasına dönük bir konunun gündeme gelmediğini belirten Karamollaoğlu, “Prensip itibariyle Cumhur İttifakı içinde bu sistemi benimseyen bir tutumun içine giremeyiz. Geçmişte de söyledim, şimdi de söylüyorum” dedi.

Demirkaya'nın "Cumhurbaşkanı ile yaptığınız görüşmedeki 'koltuk krizi' tartışmalara neden oldu. Bir kriz var mı, ne yaşandı orada. Bir rahatsızlığınız oldu mu?" sorusuna da Temel Karamollaoğlu, "Bu bana göre abartıldı. Sayın Cumhurbaşkanı üst üste iki kez öğle yemeği için davet etmişti. Ben öğlen yemek yemiyorum. 'Beni mazur görsün' dedim. Aslında onu kabul etmek lazımdı. Belki biraz ayıp oldu kabul etmemek. Bir de ben aşı oldum ama cumhurbaşkanlığına giderken PCR testi yaptırmadım. PCR testi yaptırmayınca da, -anlaşılan orada sıkıntı oluyor- cumhurbaşkanı kendi ifadesiyle, 'Biraz mesafeli oturalım' dedi. O kadar." ifadelerini kullandı.

© Sputnik


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Karamollaoğlu Erdoğan ile görüşmesindeki 50+1 detayını... Sonraki Haber >>

Doğu Perinçek yayını terk etti

Doğu Perinçek yayını terk etti

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı

AKP'li belediye başkanının şehit yakınına hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı

AKP'li belediye başkanının şehit yakınına hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı

Rahip Brunson sessizliğini bozdu

Rahip Brunson sessizliğini bozdu

Tarık Toros’tan, Barış Pehlivan’a: Yalan değil, kuyruklu yalan

Tarık Toros’tan, Barış Pehlivan’a: Yalan değil, kuyruklu yalan

6 muhalefet partisine önemli çağrı

6 muhalefet partisine önemli çağrı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e zor soru

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e zor soru

İYİ Parti Grup toplantısında Erdoğan'ın videosu ekrana geldi, NTV yayından çıktı!

İYİ Parti Grup toplantısında Erdoğan'ın videosu ekrana geldi, NTV yayından çıktı!

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e gönderme 'Bana çalmadı, yedirmedi' desinler

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e gönderme 'Bana çalmadı, yedirmedi' desinler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:15:55