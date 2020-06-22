Karamollaoğlu: Gel de külahıma anlat

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, TÜİK’in açıkladığı işsiz oranlarına tepki göstererek “Gel de külahıma anlat bunu” sözleri ile tepki gösterdi.





Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TÜİK’te 26 bölge müdüründen 10’unun Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınmasına ilişkin “İktidar kendisine gelen rakamları doğru olanları yansıtmaktan ziyade işine gelen rakamları TÜİK gibi resmî kurumların terennüm etmesini istiyor” yorumunda bulundu.





Haftalık gündem toplantısında konuşan Karamollaoğlu, TÜİK’in açıkladığı mart ayı işsizlik rakamlarına göre işsizlik oranının geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan düşerek yüzde 13,2 olmasını ise “Gel de külahıma anlat bunu. İçinde bulunan insan bunu hissetmeyecek ama siz iktidar olarak bu rakamları gündeme getirip bunlar doğruymuş gibi mütalaada bulunacaksınız” sözleri ile değerlendirdi.





TÜİK’TE 10 BÖLGE MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI





Karamollaoğlu, işsizliğin azalmadığı sürece iyiye giden bir ekonomiden bahsedilemeyeceğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:





“TÜİK’te 10 tane bölge müdürünün görevden alınmasını ne ile izah edeceğiz? İktidar kendisine gelen rakamları doğru olanları yansıtmaktan ziyade işine gelen rakamları TÜİK gibi resmî kurumların terennüm etmesini istiyor. Bizde oluşan kanaat bu. İşsizlik geçen ay mart ayına göre 13,2’ye düşmüş, 0,9 azalmış. Allahtan korkun, gel de külahıma anlat bunu. İçinde bulunan insan bunu hissetmeyecek ama siz iktidar olarak bu rakamları gündeme getirip bunlar doğruymuş gibi mütalaada bulunacaksınız. Ekonomimiz uçuyor şimdi. Neye göre?





Bizim ekonomide bir işin düzelip düzelmeme konusunda birkaç tane üzerinde durduğumuz konu var. Bunlardan bir tanesi işsizlik. Eğer işsizlik hakiki manada azalmıyorsa ekonominin iyiye gittiğini iddia etmek fuzuli olur. Biz bunun üzerinde durduğumuz için şimdi rakamlarla oynuyorlar. Bizdeki kanaat bu.”







TÜİK BAŞKANI TANIDIK!





Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, kurumun Başkanvekili Yinal Yağan, Sümer Holding’e Genel Müdür olarak atanırken Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin ise TÜİK Başkanlığına vekaleten getirildi.





18 Nisan 2019’da üç yılı aşkın bir zamandır TÜİK Başkanvekili olarak görev yapan Mehmet Aktaş, Merkez Bankası Meclis üyeliğine seçildi. Aktaş’ın yerine Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yinal Yağan getirildi. Aktaş’ın görev değişikliği TÜİK verilerinin güvenirliğini etkileyeceği ifade edilmişti.





Yinal Yağan’ın yerine ataması yapılan Muhammed Cahit Şirin, geçtiğimiz yılın haziran ayında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Elif Esen’le evlendi.