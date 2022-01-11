Karamollaoğlu ile ilgili sevindiren gelişme

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Covid-19 yakalanarak hastaneye yatırılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ilgili açıklamada bulundu.



Aydın, “Sağlık durumu oldukça iyi olan değerli Genel Başkanımızın herkese selâmı var” dedi.



Birol Aydın'ın açıklaması şu şekilde:



Genel sağlık durumu oldukça iyi olan Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu, bir süre daha hastanede istirahat ettikten sonra taburcu olacaktır. Bu süreçte kendilerine geçmiş olsun dileklerini ileten ve bir an olsun dualarını eksik etmeyen teşkilat mensuplarımıza ve toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Değerli Genel Başkanımız, kendisini merak eden, gelişmeleri yakından takip eden ve şifa temennilerini paylaşan herkese selam ve muhabbetlerini iletmektedir.