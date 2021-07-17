Samanyolu Haber /Politika / "Karamollaoğlu istifa edecek" iddiasına cevap geldi /17 Temmuz 2021 00:29

"Karamollaoğlu istifa edecek" iddiasına cevap geldi

Medyada çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun görevinden istifa edeceği yönündeki haberler, partisi sözcüsü Birol Aydın tarafından yalanlandı.

SHABER3.COM

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun görevi bırakma kararı aldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Aydın, Temel Karamollaoğlu'nun istifa edeceği öne sürülen haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Partimizin toplumsal uzlaşıya, demokrasiye ve siyasete yaptığı katkılar Türkiye'nin geleceğine yönelik son derece önemli adımlardır" diyen Aydın, "Partimize yönelik karalama kampanyalarının ve yalan haberlerin asıl sebebi de kutuplaşmaya karşı uzlaşıyı, hukuksuzluğa karşı hukuku, adaletsizliğe karşı adaleti savunan bu anlayıştan rahatsız olunmasıdır" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun istifa kararı aldığı iddialarının doğru olmadığını belirten Aydın, "Son olarak bu akşam bazı haber sitelerinde Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu ile ilgili çıkan iddiaların asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna bildiririz" dedi.
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