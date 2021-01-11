Asiltürk ağırladı, Karamollaoğlu karşı

Adalet ve Kalkınma Partisi'nen (AKP) medya havuzunda yer alan Hürriyet gazetesini yazarı Abdulkadir Selvi, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyareti ile Saadet Partisi'ne zeytin dalı uzattığını iddia etti.





Selvi, ziyaretinin akabinde Saadet Partisi’nde "Erdoğan bizi bir tavır almaya zorluyor." görüşünün öne çıktığını belirtti.





AKP lideri Erdoğan 7 Ocak'ta Saadet Partisi YİK üyesi Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti.





ERDOĞAN, SEÇİM İTTİFAKI İÇİN NABIZ YOKLUYOR





Selvi bugün yayımlanan makalesinde, "Saadet Partisi’nde genel başkan Temel Karamollaoğlu ve onun etrafındaki bir grup, AKP ile ittifaka karşı. Zaten ittifakla ilgili haberlere en sert tepkiyi onlar gösteriyor. Amaçları AKP ile bir ittifak ihtimali olsa dahi onu engellemek." değerlendirmesini yaptı.





Erdoğan ziyarete dair şu ifadeleri kullanmıştı: "Oğuzhan Asiltürk geçmişte beraber olduğumuz, benim bir büyüğümdür. Benim bu ziyaretim hem bir nezaket hem de bu ittifak meselesinde bir seçim ittifakı mı olur? geleceğe yönelik, biz terörle mücadele verirken her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Biz yalnızlığı hissetmememiz lazım."